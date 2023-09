5200 Läufer sorgen beim Business Run für Rekordauflage

Das Laufevent rund um das Immo-Agentur Stadion sprengt den Rahmen.

Veranstalter w3 create GmbH freut sich bei der diesjährigen Auflage des Business Run am Freitag, 22. September, über einen Teilnehmerrekord von knapp 5.000 Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus der Region. Mit dabei sind unter anderem Unternehmen wie Doppelmayr Seilbahnen, Flatz, Leica Geosystems, Meusburger, Alpla und viele mehr. Gemeinsam erobern sie die 5 km Strecke, entlang des Bodensees und kämpfen um den Titel des Aktivsten Unternehmens oder des schnellsten Teams.

Neu ist in diesem Jahr der Startbereich neben dem ImmoAgentur Stadion, sowie der Zieleinlauf auf dem Platz der Wiener Symphoniker beim Festspielhaus. Gestartet wird in 3 Wellen – um 17.30 / 18.00 / 18.30 Uhr – somit kann die Laufstrecke für alle Teilnehmenden ohne Staus bewältigt werden. Die 5 km lange Laufstrecke verläuft entlang des Bodensees bis Neu-Amerika und retour.

Geschäftsführerin Verena Eugster voller Vorfreude auf die Veranstaltung: „Wir sind überwältigt von dem Teilnehmerrekord. Es ist für uns ein klares Signal, dass die Vorarlberger Unternehmen viel Wert legen auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und den Teamgeist damit fördern. Ziele gemeinsam erreichen – so lautet die aktive Botschaft des Business Run.“

Aufgrund der diversen Baustellen und Parkplatzsperren wird an alle teilnehmenden Unternehmen appelliert, frühzeitig anzureisen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Parkplatz Ost und Parkplatz West sind am Veranstaltungstag gesperrt, daher die Parkplätze in der Umgebung nutzen.