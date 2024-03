4000 (!) Fans hoffen auf Pioneers Vorarlberg Heimsieg gegen Rekordmeister KAC

Vor ausverkauftem Haus in der Vorarlberghalle kommt es im Viertelfinale zum schon sechsten Spiel.

Nach dem entfesselten 1:6 Auswärtssieg am Montag Abend haben die Pioneers Vorarlberg nicht nur einen bedeutsamen Sieg eingefahren, sondern auch das Momentum der Serie maßgeblich beeinflusst. Der EC-KAC musste seine höchste Saisonniederlage und die höchste Playoffniederlage seit 25 Jahren einstecken, was zweifellos das Selbstvertrauen der Pioneers stärkt und ihnen einen entscheidenden Vorteil verschafft, wenn sie nun vor heimischem Publikum antreten.

1. Explosive Offensive: Gestern platzte endlich der Knoten für die Pioneers in der Offensive. Mit einem beeindruckenden halben Dutzend Toren, bei denen sich sechs verschiedene Schützen im Spielbericht verewigten, zeigten sie, dass ihre Angriffslinien zu den gefährlichsten der Liga gehören. Diese Vielseitigkeit und Durchschlagskraft müssen sie auch im Heimspiel demonstrieren, um die Verteidigung des KAC zu durchbrechen. 2. Effiziente Chancenverwertung: Die Pioneers können zum ersten Mal in dieser Viertelfinalserie mit ihrer Chancenverwertung zufrieden sein. Durch sauber ausgespielte Konter und eine erhöhte Präsenz vor dem gegnerischen Tor konnten sie gestern viele ihrer Möglichkeiten nutzen. Diese Effizienz müssen sie auch morgen aufrechterhalten, um den Druck auf die Abwehr des KAC aufrechtzuerhalten.

3. Special Teams: Besonders beeindruckend war das Unterzahlspiel der Pioneers gegen das zweitbeste Powerplay der Liga. Durch konsequentes Blocken von Schüssen und kluges Positionsspiel gelang es ihnen, den KAC in Schach zu halten. Das eigene Powerplay hingegen wollte bisher noch nicht ins Rollen kommen. Die Klagenfurter sind auf Owre, van Nes und Co. hervorragend eingestellt. Hier gilt es die richtigen Hebel in Bewegung zu setzen, um auch in Überzahl wieder zum Torerfolg zu kommen.



4. Volle Angriffsformation: Mit der Rückkehr von Patrick Spannring kann Headcoach Dylan Stanley wieder mit vollen 4 Sturmlinien agieren. Dies wird im 6. Spiel innerhalb von 11 Tagen eine wertvolle Ressource sein. Außerdem eröffnet dies dem gesamten Team eine zusätzliche Entlastung, denn der Assistant Captain wird im Unterzahlspiel häufig vom Trainerstab eingesetzt.



5. Kontrolle über die Neutralzone: Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg wird sein, die gefährlichen Angriffe des KAC frühzeitig zu unterbinden, insbesondere wenn sie mit Tempo aus dem eigenen Drittel starten und über die neutrale Zone zusätzlichen Schwung gewinnen. Eine kompakte Formation und intelligentes Forechecking werden dabei entscheidend sein, um den Klagenfurtern keine Gelegenheit zu schnellen Spielzügen zu geben.