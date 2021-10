"3G" am Arbeitsplatz soll Impfzahlen erhöhen

In ganz Österreich gilt ab Montag "3G" am Arbeitsplatz. Nur Getestete, Geimpfte oder Genesene dürfen generell arbeiten gehen.

Arbeitsrechtler Marhold zu Arbeitsplatz-"3-G"

Franz Marhold (Wirtschaftsuniversität Wien) kommentiert arbeitsrechtliche Fragen rund um die "3G"-Pflicht am Arbeitsplatz in der "ZIB Nacht" des ORF am Mittwochabend.