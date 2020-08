360 Euro Kinderbonus wird im September ausbezahlt

Im September 2020 wird für jedes Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird, ein zusätzlicher Bonus in Höhe von 360 Euro ausgezahlt. Falls dieses Kind in Österreich lebt.

Opposition kritisiert Indexierung

Das trifft insbesondere in der Coronakrise so wichtige Pflegekräfte aus den Nachbarstaaten, die in Österreich in der 24-Stunden-Betreuung, in Pflege- und Altersheimen und in Krankenhäusern arbeiten, wo das Preisniveau deutlich niedriger ist als in Österreich. So bekommt eine Arbeitnehmerin, deren Kinder in Rumänien leben, nur 177 statt 360 Corona-Kinderbonus. Für die Slowakei sind es 230 Euro. Würden die Kinder etwa in Irland leben, wären es hingegen 60 Euro mehr pro Kind als in Österreich.