349 Neuinfektionen und ein Todesfall in Österreich

349 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sind in Österreich binnen 24 Stunden verzeichnet worden.

Am Samstag vor einer Woche waren es 411 neue Fälle gewesen. Aktuell gab es nach Angaben der Behörden 4.522 aktive Fälle, um 93 mehr als am Freitag. Im Krankenhaus lagen 101 Patientinnen und Patienten mit Covid-19, eine Person mehr als gestern, aber um 13 weniger als vor einer Woche.

Ein weiterer Todesfall

Zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 0,4, in den vergangenen sieben Tagen wurden drei Corona-Tote registriert. Insgesamt hat die Pandemie bisher in Österreich 10.731 Tote gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit dem Ausbruch 120,1 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.