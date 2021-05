33.500 Immunisierungen bis kommenden Montagabend

Das hohe Tempo bei den Schutzimpfungen wird in Vorarlberg beibehalten. Am Mittwoch wird die bisher stärkste Impfrunde anlaufen, teilt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher mit.

Bis Montagabend (7. Juni) sind mehr als 33.500 weitere Immunisierungen angepeilt. Impfstraßen werden in Dornbirn und Bregenz, in Nenzing, Bezau sowie Hirschegg eingerichtet. Eingeladen sind Personen aller Altersstufen sowie in Phase 2 bzw. 3 definierte Berufsgruppen. Mit Moderna, BioNTech/Pfizer, AstraZeneca und Johnson & Johnson kommen alle vier zugelassenen Impfstoffe zum Einsatz. Die Landesrätin wendet sich mit Blick auf den rasanten Impffortschritt mit dem Appell an alle noch nicht im Online-Portal Registrierten, sich zeitnah für eine kostenlose Schutzimpfung einzutragen.