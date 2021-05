Diese Woche 21.000 Vorarlberger geimpft

Vorarlberg kann für die zurückliegende Woche einen kräftigen Impffortschritt verbuchen, wie Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher informiert.

An sechs Tagen (Montag sowie Mittwoch bis Sonntag) wurde immunisiert, insgesamt erhielten über 21.000 Vorarlberger bis Sonntagabend (30. Mai) eine Corona-Schutzimpfung. Wer sich jetzt unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft für eine Impfung vormerken lässt, bekommt sehr zeitnah eine Impf-Einladung, betont die Landesrätin. Ihren Dank richtet sie an die impfbereite Bevölkerung und die Teams in den Impfstraßen, „die großartige Arbeit verrichten“.