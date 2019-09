3. JUFA-Hotel in Vorarlberg kommt

Am kommenden Montag fahren in Laterns die Bagger auf. Die Fertigstellung des 9,2 Millionen Euro teuren Hotels ist für Sommer 2021 vorgesehen.

Bislang gibt es in Vorarlberg in der Landeshauptstadt Bregenz sowie im Bartholomäberg im Montafon JUFA-Hotels - also Jugend- und Familienhotels. Nun kommt in Laterns ein drittes dazu. Schon kommende Woche beginnen die Bauarbeiten für den Hotel-Neubau. Der offizielle Spatenstich erfolgt am 23. September, wie aus Angaben des Vorstandsvorsitzenden der JUFA-Hotels in Österreich, Gerhard Wendl, hervor geht.