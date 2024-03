26-jähriger Freund trat schwangerer Frau in Wien in den Bauch

Ein 26-Jähriger hat seiner schwangeren Freundin in der Nacht auf Sonntag in Wien-Ottakring in den Bauch getreten und sie mehrfach geschlagen.

Laut Polizeisprecherin Julia Schick war der Gewalttat ein Streit um Hundehaare vorausgegangen. Die 22-Jährige, derzeit im sechsten Monat schwanger, wurde mit Hämatomen im Gesicht von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ungeborenes dürfte aber im Wesentlichen wohlauf sein.

Streit um Hundehaare eskaliert

Dem Angriff war offenbar ein Streit um Hundehaare vorausgegangen. Die 22-Jährige war mit ihrem Bruder und einem befreundeten Hundebesitzer spazieren. Als sie zur Wohnung ihres Freundes in der Koppstraße kam, regte sich der 26-jährige syrische Staatsbürger über den Kontakt mit dem Hund und dessen Haare auf. Es kam zum Streit, der Mann wurde gewalttätig. Die Frau rettete sich in ein Lokal nebenan, wo ein Angestellter die Sicherheitskräfte verständigte. Sie gab dabei auch an, dass der 26-Jährige sie bereits in der Vergangenheit geschlagen und mit dem Umbringen bedroht habe.

Polizei nimmt Mann vorläufig fest

Die Polizisten trafen ihn gegen 2.00 Uhr in seiner Wohnung an und nahmen ihn vorläufig wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und der gefährlichen Drohung vorläufig fest. Über ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

