25 Jahre "Netz für Kinder": Große Fotoausstellung im Messepark

"Entele" und "Kinder dieser Welt": Der "Cameraclub Sparkasse Bregenz" und "Netz für Kinder" laden zur Jubiläums-Fotoausstellung im Messepark.

Der "Cameraclub Sparkasse Bregenz" lädt zu seinem 45-jährigen Bestehen zu einer großen Fotoausstellung im Messepark. Die Ausstellung findet zugunsten des Vereins "Netz für Kinder" statt. "Wir haben die Jubiläen zum Anlass genommen, um eine gemeinsame Ausstellung zu machen", erklärt Marlies Raich, Obfrau des Cameraclubs. "Die Idee kommt von einem Klubmitglied von uns, der in beiden Vereien aktiv ist."

"Entele" und "Kinder dieser Welt"

"Es braucht uns immer noch mehr"

Der gemeinnützige Verein "Netz für Kinder" unterstützt gefährdete Kinder in Vorarlberg, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen. "Uns gibts 25 Jahre und es braucht uns immer noch mehr", meint Vereinsmitglied Conny Amann gegenüber VOL.AT. Die gemeinsame Fotoausstellung kommt bei den Mitgliedern gut an: "Ich finde diese Aktion grandios", erklärt Amann.