2,4 Mio. für Post-Vorstände: Das sagen Vorarlberger zu den Hammer-Gehältern

So viel verdienen Beschäftigte und Spitzenmanager

Das sagen Vorarlberger

Bei einer nicht repräsentativen VOL.AT-Umfrage in Dornbirn waren die Meinungen zu den Spitzengehältern gespalten. Einige Vorarlberger sind klar der Meinung, dass niemand so viel verdienen sollte. Man solle lieber den Mitarbeitern in der Pflege mehr Gehalt zahlen, meinte eine Vorarlbergerin. Auch, was der Bundeskanzler verdiene, sei noch mehr als genug. Andere zeigten durchaus Verständnis für die Höhe der Gehälter. Wer in einer Spitzenposition arbeite, habe dementsprechend viel Verantwortung. Ein Arbeiter werde aber niemals so viel verdienen, wie ein Vorstandsmitglied in einem Jahr verdiene, so ein Umfrageteilnehmer gegenüber VOL.AT.