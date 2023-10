24-Jähriger steckt Penis in Hantelscheibe - dann mussten die Chirurgen ran

24-jähriger Mann steckt Penis in Hantelscheibe: Missverstandenes Training führt zu medizinischem Notfall.

Ein 24-jähriger Inder erlebte einen schmerzhaften Vorfall, der zu einem Krankenhausaufenthalt führte, nachdem er versucht hatte, seine Männlichkeit durch ein riskantes und missverstandenes Training zu "verbessern". Laut einem Bericht in der Fachzeitschrift "Urology Case Reports" steckte der Mann seinen Penis in das Loch einer 3 Kilogramm schweren Hantelscheibe, in dem Glauben, dadurch könne er seine Männlichkeit trainieren.