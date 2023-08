Model nach Nacht mit einem Mann: "Ich war noch nie so schockiert in meinem Leben"

Model Lucy Hellenbrecht hatte ein Date mit unerwarteten Wendungen.

Model und Schauspielerin Lucy Hellenbrecht, bekannt aus "Rote Rosen", hat schon so manches Date hinter sich. Doch das jüngste Erlebnis, über das sie auf Instagram berichtete, toppt wohl alles. Mit einer Mischung aus Amüsement und Schock erzählt die 24-Jährige von einem Abend, der in Erinnerung bleiben wird.

Ein schockierendes Erlebnis mit Lachanfall

"Ich war noch nie so schockiert in meinem Leben", startet Lucy ihren Bericht, nur um im nächsten Moment in schallendes Gelächter auszubrechen. Wer jetzt denkt, es handelt sich um eine ernste Angelegenheit, wird schnell eines Besseren belehrt. Die gebürtige Kasselerin kann sich vor Lachen kaum halten, während sie von ihrem Date erzählt.

Ein Abend mit Hindernissen

"Ich hatte gestern Abend ein Date und es lief gut und er ist über Nacht geblieben", berichtet die ehemalige GNTM-Kandidatin. Doch dann kommt der Clou: "Es ist aber nichts gelaufen, weil, er war zu betrunken und hat nichts hingekriegt (lacht laut), Entschuldigung, wenn Euch das passiert, es ist vollkommen normal, macht Euch keine Sorgen, das passiert, alles gut."

Blockiert nach dem Date - mit einer überraschenden Wendung

Doch das eigentliche Highlight kommt erst noch: "Jedenfalls lief es gut, und er ist dann vorhin gegangen - und in der Sekunde, wo er aus der Tür geht und ich die Tür zugemacht habe, hat er mich blockiert." Lucy stellt die Frage in den Raum: "Lucy, warum ist das jetzt dieses Video wert, er ist halt ein Penner und ok?" Ihre Antwort darauf: "Ja, ja aber wir sind Nachbarn!" (lacht erneut laut auf).

Ein kleiner Rat an den Ex-Flirt

"So was Dreistes habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt", fährt Lucy fort. "Er steht in meiner Wohnung, sagt mir zu Verabschiedung, er würde mich gerne heute Abend wiedersehen, geht zur Tür raus und blockiert mich!" Doch Lucy hat noch einen Trumpf im Ärmel: "Wir sind Nachbarn, ich weiß, wo er arbeitet, wir gehen ins gleiche Gym, ich weiß, um welche Uhrzeit er trainieren geht." Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: "Das hast Du nicht ganz durchdacht."

Ein letzter Gruß an den Nachbarn