22 Dinge die passierten als Merkel den CDU-Vorsitz übernahm

Angela Merkel hat am Montag ihren Schrittweisen Rückzug aus der Politik angekündigt. Im Jahr 2000 wurde sie Vorsitzende der CDU.

18 Jahre ist es her, dass Angela Merkel Parteivorsitzende der CDU wurde. Das ist so lange, dass man sich erst einmal in Erinnerung rufen muss, was 2000 so alles passiert ist. Wir haben eine Auswahl an Highlights aus dem ersten Jahr des aktuellen Jahrtausends zusammengestellt.