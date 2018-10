Deutsche Kanzlerin Merkel kündigte schrittweisen Rückzug an

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren schrittweisen Rückzug angekündigt

Sie stellt sich beim CDU-Parteitag im Dezember nicht erneut zur Wahl als Parteivorsitzende, sagte sie am Montag in Berlin. Zugleich kündigte sie an, sie werde bis Ende der Legislaturperiode Kanzlerin bleiben, dann aber bei der Wahl nicht erneut antreten und auch nicht mehr für den Bundestag kandidieren.