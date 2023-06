21. Dornbirner Skinfit Schulaquathlon im Waldbad Enz

Für über 400 Schüler von 10 – 18 Jahren aus ganz Vorarlberg stehen 100m Schwimmen und 2 km Laufen ohne Unterbrechung auf dem Programm.

Am Dienstag, den 13. Juni 2023, findet im Waldbad Enz der 21. Skinfit Schulaquathlon statt. Wie im Vorjahr zeigen sich die Vorarlberger Schüler:innen und deren betreuende Lehrpersonen wieder top motiviert, so musste aufgrund des großen Andrangs erstmalig die Anmeldung frühzeitig geschlossen werden, um eine sichere und faire Veranstaltung zu gewährleisten.

Für über 400 Schüler:innen von 10 – 18 Jahren aus ganz Vorarlberg stehen 100m Schwimmen und 2km Laufen ohne Unterbrechung auf dem Programm. Somit spielt auch ein schneller Wechsel vom Schwimmen zum Laufen eine wichtige Rolle. Neben einer Schulwertung werden in den verschiedenen Kategorien auch die schnellsten Einzelstarter:innen geehrt.

Der Start erfolgt um 9 Uhr in „Wellen“ im Waldbad Enz. Der Schulaquathlon, der von Daniela Bader, Paul Reitmayr, Tri Dornbirn und der Bildungsdirektion Vorarlberg organisiert wird, hat über die Jahre einen enormen Zuspruch erhalten und somit steht auch für heuer einer spannenden und interessanten Veranstaltung nichts im Wege. Aufgrund des großen Zuspruchs auch in anderen Bundesländern findet im kommenden Jahr wieder eine Bundesmeisterschaft in Wien statt.