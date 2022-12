2023 bringt Inflationsanpassung bei vielen Familienleistungen

Ab 2023 dürfen sich Familien über eine Valorisierung der Sozialleistungen wie etwa Kinderbetreuungsgeld, Familienzeitbonus und Familienbeihilfe freuen.

Ab dem neuen Jahr werden Familienbeihilfe, Mehrkindzuschlag und Kinderabsetzbetrag, das Kinderbetreuungsgeld und der Familienzeitbonus sowie das Schulstartgeld jährlich an die Teuerung angepasst. Zudem wird der Eltern-Kind-Pass ausgeweitet und an dessen Digitalisierung gearbeitet. In der Frauenpolitik wird der Gewaltschutz neuerlich einen Schwerpunkt bilden.