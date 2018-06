2 Minuten 2 Millionen: Diese Ländle-Startups überzeugten die Jury

Am Dienstag kamen die Investoren des Erfolgs­formats „2 Minuten 2 Millionen“ nach Lustenau.

VOL.AT übertrug das Event in Kooperation mit Ländle TV und Startupland exklusiv im Livestream (siehe oben).

Am Dienstag machte die „#glaubandich“-Challenge Station in Vorarlberg. Initiiert wurde das Ganze von Startupland, das als Interessensvertretung der Vorarl­berger Szene ins Leben gerufen wurde. Das Interesse an der Veranstaltung im Reichshofsaal war gruß, die 500 Karten waren innerhalb von wenigen Tagen vergriffen.