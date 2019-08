15 tote Schafe: Schuldspruch wegen Tierquälerei

Ein einstiger Tierhalter räumt vor Gericht grobe Versäumnisse ein, seine familiäre Situation habe ihn dazu gebracht.

Einst war der 66-jährige Montafoner im Natur- und Tierschutz sehr engagiert. Als Schafe im Schnee auf verschiedenen Alpen feststeckten und mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht wurden, half er ehrenamtlich mit, fremde Tiere zu retten. Auch Almwiesen pflegte er, ohne einen Cent dafür zu verrechnen. Doch 2018 kam es in St.Gallenkirch in einem Schafstall zu unentschuldbaren Fehlentscheidungen. Im Februar erkrankten erst zwei Schafe des Mannes, er versuchte die Ursache mit „Verdauungsöl“ zu bekämpfen, wobei er nicht wusste, was überhaupt Ursache der Erkrankung war. Dann starben wieder zwei Schafe. Aus Scham, die Situation nicht selbst gemeistert zu haben, holte er keine Hilfe, auch keinen Tierarzt.