Vorarlberg: 15 Schafe verendet - Besitzer holte keinen Tierarzt

Am Dienstag, den 23.04.2019, erhielt die Polizei Gaschurn eine Mitteilung über mehrere verendete Schafe in einem Stallgebäude in St. Gallenkirch. Bei den Ermittlungen durch Beamte der Polizei Gaschurn konnte festgestellt bzw. erhoben werden, dass von Ende Februar 2019 bis Mitte April insgesamt 15 Schafe verendet sind.