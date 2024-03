15-Jähriger attackiert 69-Jährigen: So reagiert man in Bludenz auf das Video

Das Video eines 15-Jährigen, der auf einen 69-Jährigen einschlägt, sorgt für Aufregung in sozialen Medien. Wie Passanten in Bludenz darauf reagieren.

Am vergangenen Freitag kam es in der Sturnengasse zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 15-jährigen Burschen und einem 69-jährigen. In der Folge schlug der Jugendliche auf den Mann ein. Er wurde zwar nicht verletzt, doch ein Video des Vorfalls sorgt für Entsetzen. VOL.AT war in Bludenz unterwegs und hat sich dazu umgehört.