15-Jährige sexualisiert? Ashton Kutcher sorgt für Aufsehen

Der Hollywood-Star, der eigentlich für seine charmante Art und sein schauspielerisches Talent bekannt ist, findet sich plötzlich im Zentrum eines medialen Sturms wieder. Zuerst wurde Kutcher von Sharon Osbourne (70) als "unhöflichster Promi" bezeichnet, den sie je getroffen hat.

Unterstützung für verurteilten Vergewaltiger

Anschließend geriet er in die Kritik, weil er gemeinsam mit seiner Frau Mila Kunis (40) den mittlerweile verurteilten Vergewaltiger Danny Masterson (47) vor dessen Prozess unterstützte.

Das Ehepaar hatte Briefe zur Verteidigung ihres Kollegen aus der TV-Serie "Die wilden 70er" an das Gericht geschrieben. In jüngsten Videos ziehen sie jedoch nach der Verkündung des Strafmaßes ihre Unterstützung zurück.

all

all

self

self

Aufregung um altes MTV-Video

Ashton Kutcher wurde in den 2000er Jahren durch die erfolgreiche MTV-Sendung "Punk'd" bekannt, in der er Prominente mit versteckter Kamera reinlegte. Ein Clip aus dieser Zeit hat nun für Aufregung gesorgt. Auf Social Media tauchte ein Ausschnitt auf, in dem der Schauspieler über die ehemalige Disney-Schauspielerin Hilary Duff (inzwischen 35) sprach.