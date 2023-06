Vergewaltigungsprozess: Schauspieler schuldig gesprochen

Schon 2017 kamen erstmals Vergewaltigungsvorwürfe um Danny Masterson auf.

Der US-Schauspieler Danny Masterson der durch die Serie "Die wilden Siebziger" bekannt wurde, ist wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen worden. Nach über sechstägigen Beratungen fällten zwölf Geschworene am Mittwoch in Los Angeles das Urteil. Sie befanden Masterson für schuldig, im Jahr 2003 zwei Frauen vergewaltigt zu haben, so die Staatsanwaltschaft. In einem dritten Fall von Vergewaltigungsvorwürfen einer weiteren Frau konnte sich die Jury demnach nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen.