12-Stunden-Tag: Mega-Shitstorm wegen Wirtschaftskammer-Video

Mit einem YouTube-Video zum Thema 12-Stunden-Tag hat sich die Wirtschaftskammer massive Kritik eingehandelt.

Mega-Shitstorm für ein Video der Wirtschaftskammer. Der Grund: Flexibel zu arbeiten wird im Video als besonderer Vorteil für die Arbeitnehmer dargestellt. “Geht’s dem Werner gut, dann geht’s der Erna gut”, so startet das Video. Das Musikvideo, welches im Stop-Motion-Look umgesetzt wurde, soll für die neue Arbeitszeitregelung werben. So wird die neue Regelung als extrem vorteilhaft für Arbeitnehmer dargestellt, mehrfach sind Arbeiter und Angestellte in Urlaubskleidung zu sehen. Zum Abschluss gibt es eine Riesenparty mit Feuerwerk. Das Video ist allerdings extrem unpopulär, wie “derstandard.at” berichtet. Bislang (stand 14.30 Uhr) wurde das Video 120.437 Mal geklickt. Die Bewertungen sprechen eine deutliche Sprache: Nur 191 Mal gab es Daumen hoch – 8.597 Mal den Daumen runter.

Die Kommentare zum Video reichen von “seid’s wo angrennt” bis zu “Höchstlevel am Weltfremdheit”. “Bei diesen lieblichen Tönen stört es mich auch nicht, wenn ich nicht mehr an den See kann und stattdessen im Büro schwitzen muss”, so ein weiterer User. Auch der Begriff “Propaganda” fällt mehrfach.