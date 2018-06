Arbeiterkammer: "Regierung fährt über Arbeitnehmer drüber"

Der Präsident der Arbeiterkammer, Hubert Hämmerle zeigt sich über die Regierungspläne zur Arbeitszeitflexibilisierung erbost. Hier zahle die Bundesregierung finanzielle Zuwendungen im Rahmen der Nationalratswahl "mit Zins und Zinseszins" an die Wirtschaft zurück.

Ein weiterer Affront gegenüber der Arbeitnehmerseite: Der Initiativantrag wird keinem normalen Begutachtungsverfahren unterzogen, sondern in einem parlamentarischen Ausschuss diskutiert. Aber nicht wie man meinen könnte im Ausschuss für Arbeit und Soziales – wo er eigentlich hingehören würde – sondern im Ausschuss für Industrie und Wirtschaft. „Auch diese Vorgangsweise spricht Bände“, so der AK-Präsident.

Ablehnungsrecht “eine Farce”

„Fakt ist, dass sich die Betriebe, die sich bisher an der Regelung 10 Stunden täglich, 50 Stunden pro Woche orientiert haben in Zukunft am neuen Rahmen 12/60 orientieren werden. Das von der Regierung zitierte Ablehnungsrecht der 11. und 12. Stunde ist für Hämmerle eine Farce. Angeordnete Überstunden sind nämlich nur dann nicht zu leisten, wenn ein überwiegendes persönliches Interesse vorliegt. Was das genau sein soll, ist nicht definiert.