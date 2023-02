10 Prozent mehr Lohn für Tischler

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen der Tischler und Holzgestalter hat man sich auf ein deutliches Lohnplus geeinigt.

Auch im Frühjahr werden in einigen Branchen Kollektivverträge verhandelt. Die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) setzt sich traditionell Anfang des Jahres mit den Arbeitgebervertretern in der Wirtschaftskammer zusammen. Gestartet wurde mit den Gesprächen über einen neuen Kollektivvertrag für die Tischler und Holzgestalter. Rund 1.900 Beschäftigte sind davon in Vorarlberg betroffen.