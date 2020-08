10 Fakten zur Lünerseebahn - Ab heute fährt sie wieder

Ab 8. August fährt die Lünerseebahn wieder - und zwar komplett erneuert. Wussten Sie, wie groß die höchste Stütze ist oder wie schwer ein Seil der Pendelbahn ist? Zehn Fakten rund um die Lünerseebahn und den Neubau.

1. Seit 60 Jahren in Betrieb

Am 22. Juni 1959 wurde die Konzession zum Betrieb einer einspurigen Seilschwebebahn mit Pendelbetrieb von Schattenlagant zum Lünersee mit einer Kabine für 30 Personen erteilt. Damit ist die Bahn bis zum Umbau für 60 Jahre in Betrieb gewesen. Nun lief die Konzession aus.

2. Über 400 Meter Höhenunterschied

3. In 3 Minuten zum Ziel

In 3 Minuten erreicht man mit der neuen Bahn die Bergstation beim Lünersee, der 2019 zum "schönsten Platz Österreichs" gewählt wurde.

In drei Minuten ist man bei der Bergstation (siehe Bild) am Lünersee.

4. Höchste Stütze: 30 Meter

Mit 30 Metern ist die neue Stütze der Lünerseebahn doppelt so hoch wie jene der Lünerseebahn alt.

5. Maximal 65 Personen Kapazität

Die neue Bahn kann maximal 65 Personen befördern. Das ist mehr als doppelt so viel wie die erste Bahn (30). Zuletzt transportierte die Kabine bis zu 47 Personen an die Bergstation. Übrigens: Zwischenzeitlich war die Kabine - nach Umbauarbeiten in den 1960ern und 70ern - für 50 Personen gedacht. 1993 wurde dann aber eine neue Kabine mit mehr Komfort angeschafft, die dann zur verminderten Kapazität (47) führte.