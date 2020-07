Nach Umbauarbeiten: Lünerseebahn bereits im Probebetrieb

Der Startschuss für die Arbeiten fiel im September 2019. Nun fast ein Jahr später sind beinahe alle Arbeiten abgeschlossen. Wir haben vorab einen Blick hinter die Kulissen gewagt und uns selbst einen Eindruck von den Neuerungen gemacht.

Seit 1959 ist die Seilbahn zum Lünersee in Betrieb, nach mehreren Umbauten und Modernisierungen im Laufe der Zeit fiel im September 2019 der Startschuss für die nächste Erneuerung an der Bahn.

Mehr Qualität für mehr Fahrgäste

"Wir haben vor allem in die Qualität investiert", erzählt Roland Schallert, der Betriebsleiter der Lünerseebahn. So wurde zum einen die Seilbahntechnik komplett erneuert, zum anderen wurde der

Parkplatz auf Vordermann gebracht. In Zukunft können mit einer Gondel ganze 65 Fahrgäste anstatt wie früher 40 befördert werden.