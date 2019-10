﻿Häusle: Tag fünf – neuerlich Entlastung

Ehemaliger Betriebsleiter zieht wiederholt Aussagen gegen Martin Bösch zurück.

Falsche Angaben

„Ich ziehe meine Aussagen gegen Herrn Magister Bösch zurück und ersetze sie durch meine gestrigen Angaben“, bestätigt der 56-Jährige auch heute, dass er in der Vergangenheit vor der Polizei falsch ausgesagt und den ehemaligen Geschäftsführer Bösch zu Unrecht belastet habe. Bösch habe ihm gegenüber in keinem Vieraugengespräch Anweisungen gegeben, illegal Müll einzuarbeiten. Ebenso wenig habe Bösch in einer Betriebsversammlung angeordnet, widerrechtlich Rückstände einzugraben. Somit ist von dieser Seite her nichts mehr Belastendes für Bösch übrig geblieben. Der 56-Jährige führt im Anschluss aus, was seine Zuständigkeiten und Aufgaben waren.