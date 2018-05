Vorarlberger Zech-Gruppe steht vor umfassender Restrukturierung

Der Vorarlberger Traditionsbetrieb Zech steht vor der Umsetzung eines umfassenden Sanierungskonzeptes. Der Vollanbieter im Bereich Fenster, Türen und Sonnenschutz hat heute beim Landesgericht Feldkirch für vier Gesellschaften der Unternehmensgruppe Insolvenzanträge mit Sanierung in Fremdverwaltung gestellt.

Das Fortführungskonzept sieht zukünftig die Entwicklung, verkleinerte Produktion, Beratung, Vertrieb, Montage und Service von Fenstern und Türen in einer schlanken und damit langfristig wettbewerbsfähigen Struktur vor. Die Fertigung an den vier Produktionsstandorten soll deutlich verkleinert werden. Es ist außerdem geplant, die Zech-World in Götzis, in der die Produkt-Ausstellung beheimatet ist, sowie die Produktionsstätte in Ludesch zu schließen und die Liegenschaften zu verkaufen.

Betroffen sind vier Gesellschaften der Unternehmensgruppe, diese sollen in Fremdverwaltung saniert werden. Die betroffenen Gesellschaften sind laut Presseaussendung die Zech Holztechnik GmbH in Götzis, die Zech Fenstertechnik GmbH in Dornbirn, die Zech Kunstofffenster GmbH in Götzis und die Zech GmbH Götzis mit der Zech World und der Produktion in Ludesch. Nicht von der Insolvenz betroffen sind die Zech Fenster GmbH in Tübach in der Schweiz, die Zech Fenster GmbH in Lindau in Deutschland und die Zech Immobilien- und Service GmbH in Götzis.