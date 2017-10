Vorarlberg: Verfassungsgerichtshof kippte Bettelverbot in Bludenz

Dies teilte der VfGH am Donnerstag in einer Aussendung mit. Das Verbot sei damit “gesetzeswidrig und daher aufzuheben”. Der VfGH schloss sich damit den Bedenken des Landesverwaltungsgerichtes an, dass der Nachweis für das Vorliegen eines Missstandes, der gemäß Vorarlberger Sicherheitsgesetz auch für ein Verbot des “stillen” Bettelns erforderlich ist, nur teilweise erbracht wurde. Das Höchstgericht erkannte in seiner Entscheidung an, dass “aufgrund der örtlichen Verhältnisse an manchen Orten und zu manchen Zeiten” die Benützung des öffentlichen Raumes auch durch “stille Bettler erschwert wird”. Das Bludenzer Bettelverbot verbiete stilles Betteln aber nicht nur “an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten, sondern flächenmäßig ohne jegliche Differenzierung”, begründete der VfGH seine Entscheidung.

Ohne Reparaturfrist aufgehoben

Die von der Stadtverwaltung eingebrachten Argumente für ein derart umfassendes Verbot sah das Gericht als nicht ausreichend an. Die Verordnung wird laut VfGH ohne Reparaturfrist aufgehoben.