Vorarlberg: Produktion oder Grünzone? VN-Stammtisch zur Ansiedlung der Großbäckerei Ölz in Weiler

Heute, Donnerstag, findet ein VN-Stammtisch zur geplanten Ansiedlung der Großbäckerei Ölz in Weiler statt. - © VN/Paulitsch

Überschreiten Land und Gemeinde mit der geplanten Umwidmung der Landesgrünzone in Weiler eine rote Linie? Am heutigen Donnerstag findet um 19.00 Uhr in der Volkschule Weiler ein VN-Stammtisch zu den Themen Raumplanung im Rheintal und der Ansiedlung der Großbäckerei Ölz in Weiler statt. VOL.AT überträgt live.