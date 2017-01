Bürgerinitiative in Weiler: Das sagt Ölz!

Die Umwidmung der Landesgrünzone in Weiler ist umstritten. - © VOL.AT/Rauch

Das Vorarlberger Bäckereiunternehmen Ölz will ein neues Werk auf einer Landesgrünfläche, die dafür umgewidmet werden soll, in Weiler bauen. Dagegen hat sich eine Bürgerinitiative formiert, die hinter der Ansiedlung “eine Konzentration auf aktuelle wirtschaftliche Bedürfnisse” ohne langfristige Zielsetzung vermutet. Ölz will die Kritik ernst nehmen.