VOL.AT berichetet live vom Pressetag der Bregenzer Festspiele

Am Donnerstag laden die Bregenzer Festpiele zum traditionellen Pressetag. Erst bieten die Bregenzer Festspiele Einblicke in die Proben des Spiels auf dem See (Carmen) und der Oper im Festspielhaus (Moses in Ägypten). Anschließend folgt ein Pressegespräch mit Künstlern und Festspielvertretern. Als Gesprächspartner stehen Mitglieder beider Regie-Teams und weitere Mitwirkende sowie Intendantin Elisabeth Sobotka und der kaufmännische Direktor Michael Diem zur Verfügung. VOL.AT berichtet ab 10.45 Uhr live aus Bregenz.