Unter Tränen: Roman Zech verkündet Insolvenzanträge

Es waren die schwersten und wohl bittersten Minuten im unternehmerischen Leben von Roman Zech als er am Dienstag für vier Gesellschaften der Unternehmensgruppe Insolvenzanträge verkünden musste.

„Wir stehen an einer wichtigen Weichenstellung in der Geschichte unseres Unternehmens. Diese ist mit Chancen für unsere Zukunft, aber auch mit schmerzhaften Einschnitten verbunden“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Roman Zech bei einer am Dienstag spontan einberufenen Pressekonferenz. “Wir mussten die Reißleine ziehen”, informierte Zech. “Es ist ein bitterer Schritt für mich. Wichtig ist, dass die Lehrlinge weiter ausgebildet werden. Ich habe tolle Mitarbeiter”, sagte Zech unter Tränen.