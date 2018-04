Todesfahrt in Münster: Hintergrund für Todesfahrt weiter unklar

Die Ermittler tappen bei dem Motiv für die Todesfahrt eines Deutschen in eine Menschenmenge in der Altstadt von Münster noch im Dunklen.

“Bisher liegen keine Hinweise auf einen möglichen Hintergrund für die Tat vor. Die Ermittlungen werden mit Hochdruck und in alle Richtungen geführt”, teilte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Sonntag in Münster mit.