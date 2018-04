Auto raste in Münster in Menschenmenge: Offenbar mehrere Tote

In Münster im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist am Samstag ein Auto in eine Menschenmenge gerast. In ersten Medienberichten hieß es, bei dem Zwischenfall hätte es mehrere Tote gegeben.

Die Polizei bestätigte den Westfälischen Nachrichten , in der Altstadt sei ein Auto in eine Gruppe sitzender Menschen gefahren. Ein Großeinsatz sei im Gange. Weitere Einzelheiten waren vorerst nicht bekannt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den betroffenen Bereich – eine Gaststätte um den Bereich Kiepenkerl – zu meiden.

#Kiepenkerl #Münster Bitte keine Gerüchte über Twitter und Facebook. Wir sind vor Ort. Bitte verlasst den Bereich der Innenstadt und geht nach Hause. Wir informieren Euch hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

30 Verletzte bestätigt Nach Polizeiangaben sind bei dem Zwischenfall in Münster rund 30 Menschen verletzt worden. Bei dem Fahrzeug, das in eine Menschengruppe fuhr, habe es sich um einen Kleintransporter gehandelt, hieß es. Der mutmaßliche Tatverdächtige habe sich vor Ort selbst gerichtet, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Ob es sich um einen Anschlag handle, lasse sich noch nicht sagen, meinte der Sprecher. Derzeit sei ein Großeinsatz in der Innenstadt von Münster im Gange. Medienberichte, wonach es auch mehrere Tote geben soll, bestätigte der Sprecher zunächst nicht.

In Sicherheitskreisen hieß es, “das Szenario ist so, dass man einen Anschlag nicht ausschließen kann.”