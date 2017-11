Stillstand rund um Wälderbahn

Rund um die Wälder-Seilbahn ist es ruhig geworden. Vonseiten Doppelmayrs verweist man auf die Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft. Heuer könnte es noch neue Informationen geben.

Vom Dornbirner Bahnhof übers Hochälpele nach Bersbuch, so könnte die neue Wälderbahn in Form einer Seilbahn verlaufen. Im August 2016 wurde das Leuchtturmprojekt präsentiert, die Kosten würden in den dreistelligen Millionenbereich gehen. Die Entwicklung der technischen Umsetzung war und wäre die Aufgabe von Doppelmayr, erklärt Vorstand Hanno Ulmer am Rande der Bilanzpräsentation des Seilbahnherstellers vom Mittwoch.