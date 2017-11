Weniger Umsatz, mehr Gewinn: Doppelmayr präsentiert Geschäftsergebnis

Das Geschäftsjahr 2015/16 war das zweiterfolgreichste in der Firmengeschichte des Vorarlberger Seilbahnherstellers. Am Mittwoch informierte Doppelmayr, ob der Erfolg anhielt.

Doppelmayr ist mit dem vergangenen Geschäftsjahr zufrieden. Zwar ist der Umsatz um vier Prozent auf 801 Millionen Euro gesunken, aber doch auf hohem Niveau. Der Personalstand wuchs im vergangenen Jahr um 50 Personen auf 2.720 an, davon allein 92 Lehrlinge. Weltweit sucht man weitere 50 Personen.

Vor allem in Südostasien sind vermehrt touristische Seilbahnen zu “Points of Interest” beliebt. Hier kann Doppelmayr gleich mehrere Weltrekorde vorweisen: Die “Ha Long Queen Cable Car” in Vietnam hat mit 188,88 Metern die höchste Seilbahnstütze und mit 230 Plätzen die größte Kabinen der Welt. Die leistungsstärkste Einseilumlaufbahn befördert bis zu 4.500 Personen pro Stunde und Richtung befindet sich mit der Giggijochbahn im österreichischen Sölden.