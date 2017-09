Rassismus-Skandal bei Altach-Cup-Match

Rassismus-Skandal im ÖFB-Cup: Altach-Spieler Bernard Tekpetey wurde während des Auswärts-Spiels im oberösterreichischen Gurten von den Zuschauern mehrfach aufs übelste rassistisch beleidigt. Tekpetey hatte bei seinem Startelf-Debüt in Minute 104 zur Vorentscheidung getroffen. Unmittelbar danach wurde er vom Platz gestellt – Tekpetey ließ sich zu einer Halsabschneider-Geste in Richtung Gurtner “Fans” hinreißen, Referee Rene Eisner zeigte ihm Rot. Tekpetey bestritt allerdings diese Interpretation seiner Geste.

Die Szene aus dem Spiel in Gurten (ab 2:40 Stunden)

Rassismus-Eklat: Spiel stand kurz vor Abbruch

Der SCR Altach schildert den Vorfall auf seiner Homepage wie folgt: “Der junge Akteur aus Ghana wurde nach dem Torjubel und einer Geste gegen die Zuschauer von Schiri Eisner des Ackers verwiesen. Bis dahin war die Schalker-Leihgabe mehrfach mit rassistischen Äußerungen bedacht worden, was den Unparteiischen zwischendurch zur Androhung eines Spielabbruchs zwang.” Wie oe24.at unter Berufung auf weitere Medienberichte schreibt, gab es auch direkt nach dem Anschlusstreffer wieder rassistische Exzesse in Richtung Tekpeteys, unter anderem Affenlaute.

Altach-Sportdirektor Zellhofer erzürnt

Altachs Sportchef Georg Zellhofer gab sich im Gespräch mit Laola1.at erzürnt über die Vorfälle. “Ich schätze das Publikum dort normalerweise. Aber dass ein Spieler auf so eine Art und Weise beschimpft wird, ist unglaublich. Angefangen von Bimbo, Neger bis hin zu schwarzes Arschloch”, wird der 57-Jährige zitiert.

Sein Fall wird bereits am Donnerstag vom Senat 1 der Bundeslig behandelt, Zellhofer kündigt einen Einspruch an: “Für mich ist das noch nicht entschieden. Das lasse ich nicht so stehen. Ganz sicher nicht. Für mich ist die Geste nicht klar. Wir werden Protest einlegen.”