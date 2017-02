Wahlermittlungen in Bludenz: Die Entscheidung ist gefallen

Erst vergangene Woche erhielt der unabhängige Weisungsrat aus dem Justizministerium den Akt zu den Wahlermittlungen in Bludenz erhalten. Er soll entscheiden, ob Anklage erhoben oder das Verfahren eingestellt wird. Nicht mal eine Woche später hat er sich auch schon entschieden, wie ein Sprecher des Justizministeriums den VN auf Anfrage bestätigt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck kennt das Ergebnis noch nicht, also muss sich die Öffentlichkeit noch ein wenig gedulden. Wie bereits im Fall Hohenems möchte die Staatsanwaltschaft zunächst die Betroffenen benachrichtigen, bevor das Ermittlungsergebnis an die Öffentlichkeit gelangt. In der Causa Hohenems dauerte das ungefähr eine Woche. Der Bludenzer Bürgermeister Mandi Katzenmayer (ÖVP) wird also in Kürze wissen, ob er sich vor Gericht verantworten muss.

Mehr dazu erfahren Sie in der Mittwochsausgabe der VN.

