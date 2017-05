Nicky Hayden ist tot: Seine Familie entschied, die Maschinen abzustellen

“Nick ist heute (Montag, Anm. d. Red.) Abend im Maurizio Bufalini Krankenhaus in Cesena gestorben“, heißt es in einer Erklärung seines Teams Honda. “Seine Verlobte Jackie, Mutter Rose und Bruder Tommy waren bei ihm.”

Miles W/ the Mayor of Misano @denispazzaglini 27.6k Likes, 7,457 Comments – Nicky Hayden (@nicky_hayden) on Instagram: “Miles W/ the Mayor of Misano @denispazzaglini”

Schwere Hirnverletzungen

Der 35-jährige US-Amerikaner war am vergangenen Mittwoch von einem Auto erfasst worden, als er mit einer Gruppe Radfahrer bei Riccione nahe Rimini unterwegs war. Mit schweren Hirnverletzungen lag er die letzten Tage auf der Intensivstation. Seine Mutter Rose und sein Bruder Tommy eilten aus den USA zu ihm nach Italien um auch seiner Verlobten Jacky am Krankenbett beizustehen. Sein Vater Earl konnte wegen Herzproblemen nicht nach Italien reisen und von seinem Sohn Abschied nehmen.

Hayden konnte nicht am Kopf operiert werden

Nicky Hayden hatte bei dem folgenschweren Zusammenstoß ein Polytrauma einhergehend mit einem gravierenden Hirnschaden erlitten. Der erfahrene Pilot wurde beim Crash an Kopf, Brust und Hüfte verletzt und auf der Intensivstation einer Spezialklinik behandelt. Durch die Schwere der Verletzung konnte Hayden nicht am Kopf operiert werden, wie die Motorsport-Zeitschrift “Speedweek” berichtet.

Im EEG seien nur noch schwache Gehirnströme messbar gewesen, weshalb die Familie die schwerste Entscheidung ihres Lebens treffen musste. Mit dem Einverständnis seiner Verlobten und der Familie – Hayden hat vier Geschwister – wurden am Montag die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt und die Maschinen abgeschaltet.

RIP, Nicky Hayden!

Zur Person:



Nicky Hayden wechselte 2003 aus der Superbike-WM in die MotoGP und feierte zwei Jahre später in der Heimat beim US-Rennen in Laguna Seca seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Höhepunkt in der Motorrad-Karriere des Piloten aus Owensboro/Kentucky war der Gewinn des WM-Titels 2006 auf einer Honda – mit nur zwei Saisonsiegen. Damals hatte Rossi knapp das Nachsehen. Zur Saison 2009 verließ der im Fahrerlager beliebte Hayden das Werksteam der Japaner, fuhr nach fünf Jahren bei Ducati aber wieder in einem Kundenrennstall für Honda. Als Nicky “Kentucky Kid” Haydenkein Angebot für 2016 bekam, erfolgte der Abschied in die Superbike-WM für seriennahe Maschinen.