Sport-Stars und Fans trauern um Ex-MotoGP-Weltmeister Nicky Hayden

Marc Marquez

Destrozado tras la noticia. Nunca te olvidaremos! / I’m shattered after the news. We will never forget you! #DEPNickyHayden #RIPNickyHayden pic.twitter.com/qF5wNnFM6o — Marc Márquez (@marcmarquez93) 22. Mai 2017

Lewis Hamilton

Mark Webber

A beautiful person, genuine and real.

RIP mate. pic.twitter.com/UiDwzhe67N — Mark Webber (@AussieGrit) 22. Mai 2017

Jorge Lorenzo

So sad. I can’t believe how life can be so cruel. All my condolence to Nicky’s family and friends. #RIPNickyHayden pic.twitter.com/CQYg6v8FxT — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 22. Mai 2017

Dani Pedrosa

Always in my heart, champ. RIP Nicky. #69 pic.twitter.com/ML35Qm7f1g — Dani Pedrosa (@26_DaniPedrosa) 22. Mai 2017

Maverick Viñales

One of the best ever and good friend. Always in my heart Rip Nicky Hayden…..#69 # pic.twitter.com/gXWEzr1GBT — Maverick Viñales (@maverickmack25) 22. Mai 2017

Stefan Bradl

I’m deeply touched and saddened. It was a honor to share the garage with you. My thoughts are with your family. We will never forget you #69 RIP Ein Beitrag geteilt von Stefan Bradl (@stefanbradl6) am 22. Mai 2017 um 10:20 Uhr

Sébastien Loeb

Very sad day, Nicky Hayden passing away, after a cycling accident, a big loss to motorsport, thoughts with all concerned. #kentuckykid pic.twitter.com/t8bvl0H4Co — Sébastien Loeb_WRX (@Loeb_Seb1) 22. Mai 2017

Yamaha MotoGP

Following the tragic loss of the beloved Nicky Hayden, we wish to express our heartfelt condolences to his family, friends and team. https://t.co/vZLD03rium — Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) 22. Mai 2017

Repsol Honda Team

Nicky was a great sportsman, a true gentleman and a friend. We’ll never forget him. Our hearts and thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/Tc49KNUeFP — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) 22. Mai 2017

Ducati Motor

We’ll miss you, champion.

All the people at Ducati and Ducati Corse feel so close to Nicky’s family in this difficult moment. pic.twitter.com/W4vZVkN4Dh — Ducati Motor (@DucatiMotor) 22. Mai 2017

Moto GP

“The nicest man in Grand Prix racing” Thanks for the memories, Nicky. #RideOnKentuckyKid pic.twitter.com/BX4VvGgKWC — MotoGP™ (@MotoGP) 22. Mai 2017

Max Verstappen

My thoughts are with your family and loved ones R.I.P @NickyHayden pic.twitter.com/weesScKSam — Max Verstappen (@Max33Verstappen) 22. Mai 2017

Red Bull Racing

A tragic loss of a Champion of track and minds. All thoughts with Nicky’s family and friends at this time. pic.twitter.com/EBVYhSgF3S — Red Bull Racing (@redbullracing) 22. Mai 2017

Alex Wurz

very sad, my thoughts are with Nicky’s Friends and Family https://t.co/C8qhIZ0OQm — alex wurz (@alex_wurz) 22. Mai 2017

Felix Baumgartner

Heikki Kovalainen

R.I.P @NickyHayden such a tragic and sad news, my deepest condolences to all of his family and friends… — Heikki Kovalainen (@H_Kovalainen) 22. Mai 2017

Felipe Masse

