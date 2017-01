Nach Stammzellenspende: Eva-Maria Fitz aus Lustenau geht es besser!

Laut dem Verein “Geben für Leben” verlief die Transplantation der Stammzellen erfolgreich, der 34-Jährigen geht es mittlerweile besser, vor kurzem habe sie ihren ersten Spaziergang gemacht. Knapp 2.000 Menschen hatten sich in Lustenau für die dreifache Mutter typisieren lassen, wodurch auch der Spender gefunden wurde.

Lebensretter gesucht

Auf eine ähnliche Welle an Hilfe hofft auch der Montafoner Wolfgang Grasbon. Der 32-jährige Familienvater braucht dringend einen Stammzellenspender. Wer helfen will, kann sich am 21. Jänner in St. Anton im Montafon typisieren lassen. Die Aktion findet von 11.00 – 15.00 Uhr im Gemeindesaal statt.

(Red.)