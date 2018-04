Erich Schwärzler spricht im Interview über seinen Rücktritt

Nach seinem überraschenden Rücktritt aus familiären Gründen stand Erich Schwärzler VOL.AT für ein Telefoninterview zur Verfügung.

Wie bereits am Dienstag bekannt wurde zieht sich Schwärzler aufgrund eines schweren Krankheitsfalles in seiner Familie nah 25 Jahren aus der Vorarlberger Landespolitik zurück. Besonders in schweren Zeiten müsse man dankbar sein für alles was man in 25 Jahren Politik mit den Menschen erleben durfte, so Schwärzler. Sein Dank gilt auch seiner Familie, die seine politische Laufbahn mitgetragen und mit ermöglicht habe.