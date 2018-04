Vorarlberg: LR Erich Schwärzler verlässt die Polit-Bühne

Bregenz. - VN-Bericht: Der Bregenzerwälder Landesrat Erich Schwärzler (65) zieht sich zur Gänze aus dem politischen Leben zurück.

Als Grund für den abrupten Rücktritt führt der Lingenauer einen schweren Krankheitsfall in seiner Familie an. Schwärzler ist seit 1993 in der Landesregierung tätig, seine Arbeit im Umwelt-, Natur- und Agrarressort sowie als Sicherheitsreferent wird parteiübergreifend geschätzt. Was seinen Nachfolger angeht, dürfte die Entscheidung bereits feststehen: Wie schon in den VN angekündigt, soll der Dalaaser Bürgermeister Christian Gantner neuer Landesrat werden. Der Klostertaler soll in der nächsten Landtagsitzung am 11. April angelobt werden.