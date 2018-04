VN-Bericht: LR Erich Schwärzler tritt zurück

Ein Paukenschlag in der Vorarlberger Landespolitik: LR Erich Schwärzler wird VN-Informationen zufolge zurücktreten. Das berichten die Vorarlberger Nachrichten in der am Mittwoch erscheinenden Ausgabe.

“Mit Erich Schwärzlers Ausscheiden geht eine Ära zu Ende, seit 1993 war er Mitglied der Landesregierung”, schreibt VN-Chefredakteur Gerold Riedmann in einer Eil-Meldung. Laut VN wird “Landes-Erich”, nur wenige Wochen nach seinem 65. Geburtstag, viel früher als erwartet und aus privaten Gründen zurücktreten. Die Familie brauche ihn. Damit verliert LH Markus Wallner – nach Gabriele Nussbaumer und Bernadette Mennel – früher als gedacht einen weiteren erfahren Politiker in seinem Team. (VOL.AT/ms)