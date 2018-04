Überraschender Rücktritt von Schwärzler: Erste Reaktionen

Am Dienstagabend wurde bekannt, dass Landesrat Erich Schwärzler seine politische Karriere beenden wird. Grund ist ein Krankheitsfall in der Familie. Viele Politiker reagierten bereits in den sozialen Medien auf den plötzlichen Rücktritt.

“Geprägt haben mich die Lawinenkatastrophe 1999 oder das Hochwasser 2005. Dort sah ich Menschen am Rande der Verzweiflung, aber auch, wie Tausende in die betroffenen Gemeinden kamen, um zu helfen. Das prägt. Auch politisch”, resümierte er die 25 Jahre im Amt als Landesrat gegenüber Antenne Vorarlberg. Als potenzieller Nachfolger wird bereits der Dalaaser Bürgermeister Christian Gantner gehandelt. Er könnte bereits am 11. April angelobt werden.

Markus Wallner: “Aufrichtiger bürgernaher Politiker” Landeshauptmann Markus Wallner schätzte die aufrichtige und bürgernahe Art des Landesrats, auf “den man sich immer verlassen konnte”. “Lieber Erich, ich danke dir für deine großartige Arbeit für Vorarlberg, unsere ausgezeichnete Zusammenarbeit und manch guten persönlichen Rat!”, postete er auf Facebook.

Johannes Rauch: “Großen Respekt vor seiner Leistung” Umweltlandesrat Johannes Rauch wünscht Schwärzler “einen wirklich guten Übergang in eine neue Lebensphase und der zur Zeit schwer geprüften Familie viel Kraft!”. “Vor seiner Leistung habe ich großen Respekt. Ich kenne kaum jemanden, der mehr gearbeitet hat, mit einem Einsatz, der unglaublich war. Einer seiner größten Verdienste war die Unterbringung der Flüchtlinge in den Jahren 2015/2016. Ihm ist es zu verdanken, dass in fast jeder Gemeinde Asylsuchende in kleinen Quartieren untergebracht und Großquartiere mit all ihren Problemen vermieden werden konnten. Er hatte, was selten geworden ist in der Politik: Handschlagqualität”, kommentierte er den Rücktritt des Landespolitikers.

Kurt Fischer: “Unser Landes-Erich” Lustenaus Bürgermeister Kurt Fischer reagierte bereits mit einem Facebook-Post auf den Rücktritt Schwärzlers. “Unser LANDES-ERICH verlässt die politische Bühne …. Polittheater war ihm übrig, Schaffa nie zu viel … Immer erreichbar, für uns BürgermeisterInnen ein wichtiger Partner, mit Handschlagqualität – auch in schwierigen Fragen klar und besonnen … populär, nah am Volk, kein Populist …”, schreibt er dort.

Harald Witwer: “Vielen Dank Erich” Auch der Thüringer Bürgermeister bedankte sich beim Landesrat “für die aufopferungsvolle Arbeit”. “Dir und deiner Familie viel Kraft und alles Gute”, schreibt er auf Facebook.

Daniel Zadra: “Erich zu ersetzen wird schwer” Auch der Landwirtschaftssprecher der Vorarlberger Grünen, Daniel Zadra, zeigt sich dankbar “für die parteiübergreifende Offenheit und die integrierende Arbeitsweise”. “Alles Gute, ich werde dich im Landhaus vermissen!”, postete er auf Facebook.

Heinzle: “Politiker mit maximalem Engagement” Auch der Vizepräsident der Vorarlberger AK Bernhard Heinzle lobt den Landesrat, der 25 Jahre im Amt war, für seine “unglaubliche Leidenschaft für den politischen Beruf” und sein “maximales Engagement”. “Mein Respekt für seinen Einsatz”, twitterte er.