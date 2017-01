Die 22-jährige Vorarlbergerin verzeichnete am Sonntag in Zauchensee ihren ersten Weltcup-Sieg. Wir trafen Christine Scheyer am Tag danach beim Training.

Nach 42 Jahren gewann mit Christine Scheyer erstmals wieder eine Vorarlbergerin eine Weltcup-Abfahrt. Am Tag danach steht sie bereits wieder mitten im Training im Olympiazentrum in Dornbirn – und spricht über ihren Sieg, ihre Verletzungen und wie es nun weiter geht.