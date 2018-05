Bürgermeisterin Kaufmann verteidigt Kosten für Messehalle 5

Dornbirn - Man vergleiche "Äpfel mit Birnen", entgegnet Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann den Berichten über eine Kostenexplosion bei der Messehalle 5.

Neubau “ein völlig neues Projekt”

Wurde vor zwei Jahren zunächst davon ausgegangen, dass die bestehende Halle saniert werden soll, sei im Zuge der Projektentwicklung klar geworden, dass ein Neubau der Halle sowohl funktional als auch wirtschaftlich sinnvoller ist, schreibt die Stadt Dornbirn in einer Aussendung am Dienstag. Die damals durchgeführten Ausschreibungen hätten demzufolge Kostensteigerungen von rund 40% ergeben, was auf die enorm gestiegenen Preise im Bausektor zurückzuführen war. Stadt, Land und Messe hätten angesichts dieser Situation das Projekt neu bewertet und sich für einen Neubau entschieden. Bei einem ausgeschriebenen Architektenwettbewerb wurde das Projekt des Architekturbüros “Bechter Zaffignani Architekten ZT GmbH” ausgewählt. In den vergangenen Monaten erfolgten die weiteren Planungen sowie die neuen Kostenschätzungen. “Das damalige Sanierungsprojekt hat mit der neuen Planung keine Gemeinsamkeit – es ist ein völlig neues Projekt. Vergleiche mit damaligen Schätzungen sind deshalb völlig irreführend, weil dabei wirklich Äpfel mit Birnen verglichen werden,” ergänzt der Dornbirner Hochbaustadtrat Walter Schönbeck.